Sequestrati al porto due milioni e mezzo di guanti

Centomila euro il valore sul mercato, molto maggiore il valore che avranno per la Protezione Civile della Liguria a cui sono stati girati per l'emergenza sanitaria.

La Spezia - I funzionari dell’Ufficio delle Dogane hanno intercettato e requisito negli scorsi giorni 23.410 confezioni da cento guanti monouso cadauna. Quasi due milioni e mezzo di dispositivi, per un valore complessivo di 94.381 euro provenienti dalla Malesia, che saranno destinatio alla Protezione Civile. L’Ufficio delle Dogane spezzino Spezia ha inoltre sdoganato nei giorni precedenti, 42mila camici monouso del valore di 38.853 euro, provenienti dalla Cina, che sono stati immediatamente con segnati alla Protezione Civile della Lombardia, e 8.604 kg di componenti monouso in TNT provenienti dagli USA, per un valore complessivo di 32.804 euro, che sono stati celermente consegnati per fornitura alla CONSIP.