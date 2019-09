Senza documenti ai giardini, arrestato per un furto del 2015

La Spezia - Ancora un arresto, ancora una volta ai giardini pubblici. La Squadra volante della Polizia di Stato è intervenuta ieri, nel contesto di mirati controlli antidroga, e ha sorpreso un cittadino privo di documenti nei pressi del Palco della Musica dei giardini di via Mazzini. Seguendo la procedura, l'uomo, senza fissa dimora, è stato condotto in Questura per gli accertamenti: al termine delle verifiche gli agenti hanno rilevato che a suo carico pendeva un rintraccio per esecuzione di un ordine di carcerazione in relazione ad un furto compiuto nel 2015 presso un supermercato spezzino, a seguito del quale veniva condotto presso la locale casa circondariale al fine di espiare due mesi di reclusione. In manette è finito un trentenne romeno, già noto alle forze dell’ordine per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, danneggiamento, porto abusivo di armi e furti vari.