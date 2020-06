Sempre meno positivi, ma Spezia conta un'altra vittima

La Spezia - E' spezzino il solo decesso di pazienti Covid-19 positivi in Liguria nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 83 anni, residente nel comune di Arcola, che si è spento ieri nel reparto di Geriatria dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. E' la 142ma vittima che si conta in Asl5. I decessi di pazienti Covid-19 registrati in Liguria da inizio pandemia sono 1.558. Ad oggi i positivi in Liguria sono 1.363 (di cui 20 nello Spezzino, numero stabile rispetto a ieri), 46 in meno rispetto a ieri; ben 952 si rilevano a Genova e provincia. La Liguria registra 51 ricoverati Covid-19 positivi, di cui 3 in Terapia intensiva; 4, senza terapie intensive, sono negli ospedali Asl5: uno in più rispetto a ieri.

Sono 221 (+5), di cui 66 in Asl5, i liguri in isolamento domiciliare, 7.046 (+49) quelli guariti con due test negativi di fila. Sono infine 145.111 (+955) i test effettuati a livello regionale.