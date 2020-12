Sei vittime in due giorni tra La Spezia e Sarzana

La Spezia - Due giornate molto dure per la lotta al Covid nello Spezzino. Tra sabato 12 e domenica 13 dicembre in sei hanno perso la vita negli ospedali Sant'Andrea della Spezia e San Bartolomeo di Sarzana. Si tratta di cinque uomini - di 66, 67, 70, 73 e 77 anni - e una donna di 86 anni. Nonostante questo, la conta dei ricoveri torna a crescere: ci sono tre nuovi pazienti in ASL5, che portano il totale a 108 di cui 6 terapie intensive. Le vittime spezzine arrivano a 267.



Decessi. In totale sono 17 i decessi inseriti nella conta dei dati Alisa e Ministero della sanità, che portano il totale della Liguria a 2.674 da inizio pandemia.



Ospedalizzati. In Liguria ci sono 853 (+10) pazienti Covid, di cui 73 in terapia intensiva. A livello territoriale: ASL1 +1, ASL2 +4, San Martino -4, Evangelico -1, Galliera -2, Villa Scassi +5, ASL4 +4.



Positivi. Ci sono 223 nuovi positivi su 2533 tamponi effettuati. Ad Imperia +3, a Savona +71, a Genova +121 (Asl 3 +118 e Asl4 +3) e alla Spezia +22. I nuovi positivi non riconducibili alla residenza in Liguria sono 6.

I casi per provincia di residenza: Savona 1110, La Spezia 1407, Imperia 658 e Genova 4499. I residenti fuori regione o all'estero sono 237. I tamponi in fase di verifica sono 389. Il totale è di 8.300 positivi.



Guariti*. Sono 319 in più, che portano il totale a 44.867.



Isolamento domiciliare. Scendono di 125 unità, ne rimangono 7.427.



Sorveglianza attiva. In ASL1 sono 1.694, in ASL2 573, in ASL3 3.173, in ASL4 692

e in ASL5 753. Il totale per la Liguria è di 6885.





(pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)