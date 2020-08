Sei nuovi contagi in provincia, più 27 in Liguria

La Spezia - Riprende, anche nella provincia spezzina, il lento aumento del numero di persone contagiate dal coronavirus. Nelle ultime 24 ore i casi emersi sono sei e per tutti si tratta di contatti di casi confermati. Le cose non vanno meglio nel resto della Liguria, dove i nuovi contagi sono stati 27: 1 in Asl 1 (rientro viaggio estero), 9 in Asl 2 (5 rientro viaggio estero, 4 contatti di casi confermati, di cui 1 link grigliata del 1° agosto a Quiliano), 11 in Asl 3 (6 rientro viaggio estero, 1 contatto di caso confermato e 4 segnalazioni a dipartimento di prevenzione).



Il numero di casi attualmente attivi in provincia sale a 51 (più 3 rispetto a ieri), mentre a livello regionale sono 1.292 (17 più di ieri).

Le persone ricoverate in Asl 5 restano 4, e nessuna di queste si trova in Terapia intensiva. Sono 26, invece, gli ospedalizzati in Liguria e uno di questi si trova in Terapia intensiva al San Martino.

Non si registrano infine decessi legati al Covid-19 nelle ultime 24 ore.



Sul fronte dei test i tamponi totali effettuati sono 213.677, 1.589 dei quali sono stati processati e hanno dato esito nelle ultime 24 ore.

I positivi da inizio epidemia in Liguria sono saliti a 10.501.