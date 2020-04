Sei decessi al Sant'Andrea e al San Bartolomeo, uno al San Martino

La Spezia - Sei pazienti Covid-19 positivi sono spirati nelle ultime 24 ore negli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo. E a questi si aggiunge un uomo di 69 anni, nato alla Spezia ma residente a Genova, deceduto al San Martino.



La direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero di Asl 5, nella fattispecie, segnalano tra le 14 di ieri e le 14 di oggi, i decessi di:

- un uomo di anni 87, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune della Spezia e deceduto il 5 aprile 2020

- un uomo di anni 85, ricoverato in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Follo e deceduto il 5aprile 2020

- un uomo di anni 78, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune della Spezia e deceduto il 5 aprile 2020

- una donna di anni 70, ricoverata in Medicina d'Urgenza (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di Levanto e deceduta il 5 aprile 2020

- un uomo di anni 88, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune della Spezia e deceduto il 5 aprile 2020

- un uomo di anni 88, ricoverato in Malattie Infettive (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di Sarzana e deceduto il 6 aprile 2020