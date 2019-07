Segnaletica abbattuta e auto distrutta, il tasso alcolemico è da record

La Spezia - L'etilometro ha segnato 2.48 g/l di alcol nel sangue, un dato piuttosto ragguardevole per chi si intende di limiti alcolemici. E' finita con una denuncia e il ritiro immediato della patente per un automibilista che un paio di notti fa è rimasto coinvolto in un incidente stradale tra Via Michele Rossi e Via Sarzana, a Migliarina. L'uomo, un 33enne straniero, stava conducendo un autocarro dell'assistenza autostradale di una nota casa automobilistica quando ha perso il controllo del mezzo. Ha impattato, con violenza, contro un'auto parcheggiata e abbattendo anche uno specchio parabolico.



Non ci sono stati feriti, mentre i danni si sono rivelati ingenti soprattutto per l'auto urtata che è stata spostata di qualche metro. Vista la devastazione, la proprietaria del mezzo andato distrutto che ha sentito un boato direttamente dalla finestra di casa sua, si è rivolta alla Polizia Locale che ha proceduto con tutti i rilievi del caso, compreso l'alcoltest nei confronti del 33enne che ha segnato, come detto, 2.48 grammi di alcol per litro di sangue.