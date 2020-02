Seconda udienza per l'omicidio D'Aprile, parlano gli investigatori

La Spezia - Nuova udienza per l'omicidio di Enzo D'Aprile avvenuto l'11 marzo del 2019 in Piazzale Ferro. Quel giorno il 54enne ristoratore di Cadimare venne ucciso da tre proiettili esplosi utilizzata dall'unico indagato della vicenda il 47enne Francesco Ruggiero. Vennero sparati cinque colpi, tre quelli fatali per il ristoratore, morto in mezzo alla strada davanti alla moglie, con la quale si stava riconciliando, e i due figli.

E' passato quasi un anno da quel tragico episodio che aveva scosso profondamente la città. Dopo i colpi esplosi in Piazzale Ferro, Ruggiero sembrava sparito nel nulla. Si costituì alcune ore dopo. Emerse che in quell'arco temporale era andato a riconsegnare a un autonoleggio la vettura con la quale avrebbe speronato quella sulla quale viaggiavano D'Aprile e la sua famiglia.

Dopo essersi costituito Ruggiero venne interrogato per sei ore, la sera stessa dell'11 marzo, e negli atti del fermo emergeva che per gli inquirenti il gesto era premeditato.

Al centro di tutta la vicenda il legame che entrambi gli uomini avevano Nicoletta Novelli. Elemento sul quale la difesa di Ruggiero baserà la linea da seguire. I legali del 47enne supportano la tesi che l'uomo abbia sparato perché voleva difendere da D'Aprile la donna che amava.

D'Aprile e Novelli non avevano mai interrotto i rapporti, infatti il giorno dell'omicidio si stavano recando a Firenze per accompagnare la figlia all'università e la moglie ad una visita medica.

Dopo una prima udienza che si è tenuta lo scorso 15 febbraio, questa mattina si è tenuta la seconda nel corso della quale sono stati ascoltati il capo della Squadra mobile Girolamo Ascione, il tenente Carlo Panattoni comandante del Norm dei Carabinieri della Spezia e il brigadiere Francesco Bevilacqua.

I rappresentanti delle forze dell'ordine hanno illustrato le attività di indagine che si sono concentrate sulle perquisizioni, i sequestri, i sopralluoghi sulla scena del crimine e sul momento in cui Francesco Ruggiero si costituì.

Quest'oggi in aula erano presenti i legali della famiglia di D'Aprile, Andrea Corradino e Silvia Rossi, e gli avvocati di Ruggiero, Maria Concetta Gugliotta del foro di Pisa e Marina Lo Faro del foro di Roma.

Alla prima udienza, che si è svolta nei giorni scorsi, erano presenti i familiari e alcuni amici della vittima e l'imputato Francesco Ruggiero arrivato in tribunale dal carcere. In quell'occasione le parti hanno verificato quali atti erano già stati consegnati alla Corte e poi sia la parte civile sia la difesa hanno chiesto l'ammissione dei loro testimoni e dei consulenti.

La prossima udienza è fissata per il 3 marzo quando verrà sentita la moglie di Enzo D'Aprile, Nicoletta Novelli, e altri due agenti della Polizia di Stato. Le altre udienze si terranno fino a giugno con cadenza settimanale il martedì.