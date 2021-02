Se ne vanno quattro anziani positivi ricoverati al San Bartolomeo

La Spezia - Sono 274 i nuovi positivi registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 4.091 tamponi molecolari e 2.939 tamponi rapidi antigenici effettuati; di questi 274, 23 sono residenti alla Spezia e provincia. Lo riporta il bollettino odierno della Regione Liguria. Quindici le nuove schede decesso – riguardanti decessi verificatisi tra il 16 e il 18 febbraio -, che portano a 3.559 i pazienti morti in Liguria da inizio pandemia con positività al coronavirus. Dei quindici registrati oggi, quattro si sono spenti nei letti della sanità spezzina, precisamente del San Bartolomeo di Sarzana: si tratta di due donne di 79 e 93 anni, mancate rispettivamente il 16 e il 17 febbraio, e di due uomini di 81 e 88 anni, deceduti ieri. Arrivano quindi a 383 i pazienti Covid-19 positivi deceduti negli ospedali spezzini da inizio pandemia. La regione conta poi 265 guariti di giornata (quasi 66mila da inizio pandemia) e 5.752 attuali positivi (6 in meno rispetto al bollettino di ieri); di questi, 736 sono residenti nello Spezzino, in calo di 22 unità.

Calano poi da 600 a 581 i ricoverati Covid-19 positivi sul territorio regionale (58 sono in terapia intensiva). Partecipe del calo la Asl5: stabili i ricoverati al Sant'Andrea (6, nessuno in terapia intensiva), 6 di meno quelli al San Bartolomeo, che ora ne conta 94, di cui 5 in terapia intensiva. Sono infine 4.251 (+41) i liguri in isolamento domiciliare e 5.681 quelli in sorveglianza attiva, di cui 760 in Asl5.