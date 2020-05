Se ne va un 71enne spezzino positivo al Covid

La Spezia - Lo Spezzino deve piangere oggi il 134mo decesso di un paziente positivo al Covid-19. La persona che si è spenta nelle scorse ore nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia è un uomo di 71 anni, residente nel capoluogo. In precedenza era stata comunicata da Alisa l'erronea età di 41 anni.



Intanto ad oggi nello spezzino i positivi sono 211 (-1 rispetto a ieri). Gli ospedalizzati sono 40, di cui 4 in Terapia intensiva. E sono 192 gli spezzini in sorveglianza attiva, un calo drastico rispetto ai 255 di ieri.

I positivi in tutta la Liguria sono 4.540 in calo rispetto ai 4.599 di ieri. Ai 211 spezzini già menzionati si aggiungono i 2.910 di Genova, i 763 di Savona, i 211 di Imperia.

Il numero complessivo di test effettuati in Liguria per andare a caccia del virus sono 78.078 (più 2.056 rispetto a ieri). 1.344 i decessi totali di pazienti Covid-19 positivi nella nostra regione.



Casi attivi per provincia

IMPERIA - 652

SAVONA - 763

GENOVA - 2910

LA SPEZIA - 211

Altro/in fase di verifica - 4

TOTALE - 4540



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 65 (7)

ASL 2 - 70 (5)

Ospedale Policlinico San Martino - 58 (7)

Ospedale Evangelico - 15 (0)

Ospedale Galliera - 70 (0)

Ospedale Gaslini - 2 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 42 (3)

ASL 3 Gallino - 1 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 30 (0)

ASL 4 Lavagna - 2 (0)

ASL 5 - 40 (4)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 135

ASL 2 - 390

ASL 3 - 325

ASL 4 - 278

ASL 5 - 192

Liguria - 1320