Se ne va Stefano Brioni, lo Spezia perde un grande tifoso

La Spezia - Se n'è andato all'indomani di una bella prestazione delle sue aquile Stefano Brioni, appassionatissimo tifoso dello Spezia mancato nella notte a soli 57 anni. Una vittoria sfumata a pochi secondi dalla fine quella del Tardini, che ha racchiuso anche l'innato e ironico pessimismo che ha accompagnato il suo modo di vivere le sorti della squadra del cuore. Sui gradoni della Curva Ferrovia o lontano dal Picco, sempre al fianco degli amici del gruppo Bandapart che oggi ne ricordano con emozione spirito, passione e intelligenza, dopo aver vissuto e condiviso con lui in questi anni gioie e momenti più duri, allo stadio come nella vita dove gli sono sempre capitate avversarie difficilissime.



Lui le ha affrontate sempre a testa alta, insieme alla moglie e ai tre figli, sul lavoro come project manager di Leonardo, e al seguito di quella squadra il cui amore non è mai venuto meno, anche quando ha lasciato la sua città per trasferirsi a Rapallo da dove partiva con entusiasmo ogni volta che gli era possibile andare a tifare lo Spezia. E più aumentava la distanza e maggiore era la voglia di esserci, di cogliere sfumature e situazioni spesso improbabili da condividere con i compagni di sempre e i colleghi ai quali far comprendere lo smisurato attaccamento a quel club che solo da poco si è preso la ribalta che la sua gente merita. Alle persone più care restano di lui i ricordi di una vita, ai tanti che lo hanno incrociato prima, dopo o durante una partita, restano il saluto e i sorrisi cordiali di sempre mentre prendeva posto in curva, pronto a soffrire e a regalare battute da custodire gelosamente. Specie in momenti come questi.