Se ne va Mauro Lamberti, il ricordo della Cna

La Spezia - Dopo aver lavorato nell’associazione da direttore del patronato Cna Epasa Itaco e, in seguito, come direttore della sede territoriale della Cna spezzina, Mauro Lamberti ci lascia all’età di 73 anni. Una persona socievole e disponibile nei confronti del pubblico, di artigiani e imprenditori, sempre informato e celere nei servizi, attivo sul piano sindacale e nel rapporto con le istituzioni. Ha ricoperto diversi incarichi di rappresentanza e delega per l’associazione anche in enti pubblici. Nell’ambito della sua attività partecipava a riunioni regionali e nazionali con competenza e professionalità. I funerali si svolgeranno domani alle 11 nella chiesa di San Giovanni Battista di Migliarina.