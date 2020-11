Se ne va Italo Mini, storica figura del commercio cittadino

La Spezia - Se ne è andato Italo Mini, nota figura del commercio cittadino. Il suo banco fisso in Viale Garibaldi, dove vendeva abbigliamento e accessori, era uno storico punto di riferimento. Lascia la moglie Miriam, il figlio Ivan, anch'egli commerciante, e gli amati nipoti. "Italo Mini - lo ricorda Raffaella Paita, deputata spezzina di Italia viva - è stato una storica figura del commercio e dello sport spezzino, il suo banco un riferimento per generazioni. C’era la certezza di trovarlo sempre lì, sempre disponibile e sorridente. Un nonno e un padre meraviglioso, un marito affettuoso, un commerciante che ha portato avanti i valori del lavoro e del sacrificio per anni. Il mio cordoglio a tutta la sua famiglia".