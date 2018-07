Se ne va Federico Finetti, un altro pezzo di storia dello Spezia Calcio

Il ricordo di Mauro Gusberti: "Non finirò mai di ringraziarti per tutto quello che mi hai insegnato".

La Spezia - Lui quei colori li ha onorati per tutta quanta la sua esistenza. Da segretario, lo storico segretario di una società che non se le passava affatto come oggi, a tifoso centenario, meraviglioso artigiano di un calcio, e non è retorica spicciola, che non c'è proprio più. Se ne è andato Federico Finetti, per tanti anni anima del club bianco, esempio per tutti quelli che sognano e hanno sognato di "lavorare nello Spezia". Fu tra quelli che salirono all'Arena di Milano per partecipare alla posa della targa per i vigili del fuoco scudettati del 1944 per poi raggiungere San Siro con il figlio e il nipote e godersi il suo Spezia finalmente su un campo degno dopo anni di terreni spelacchiati, gradinate impossibili, trasferte da ricercare nelle carte geografiche.



Se ne va un uomo mite ma coraggioso, mai avaro di sorrisi, sempre prodigo di consigli verso i giovani, una persona indimenticabile. E anche lo Spezia Calcio lo ricorda nel modo migliore: "Lascia un vuoto incolmabile in chiunque abbia avuto modo di conoscerlo e apprezzarne spirito e amore incondizionato per la maglia bianca. Ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze del presidente onorario Gabriele Volpi, del oresidente Stefano Chisoli e di tutto il club bianco". Fra i tanti messaggi di cordoglio ne isoliamo uno, non casuale, quello di Mauro Gusberti, cresciuto al suo fianco e poi a sua volta segretario del club bianco: "Ciao Federico, non riesco a trovare le parole per esprimere la tristezza che provo. Non finirò mai di ringraziarti per tutto quello che mi hai insegnato. Il tuo esempio è la tua passione per lo Spezia non le dimenticherò mai. Riposa in pace amico mio". Alla famiglia anche le condoglianze della nostra redazione.