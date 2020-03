Se ne è andato don Devoto, cappellano al Felettino e al Sant'Andrea

La Spezia - Lutto nel clero diocesano. All’età di 76 anni è deceduto il sacerdote don Pier Giovanni Devoto.

Nato a Lerici il 30 aprile 1944, dopo aver conseguito le lauree in Lettere e successivamente in Filosofia, fu per vari anni insegnante di Lettere nei Licei Classico e Scientifico della Spezia. Dopo aver conseguito anche il baccellierato e la licenza in Teologia alla Pontificia Università Lateranense, chiese di entrare nel Seminario di Sarzana e fu ordinato sacerdote il 23 giugno 1981 dal Vescovo Mons. Siro Silvestri. In seguito fu Parroco di Serò e di Zignago dal 1981 al

1988 e di Valdipino e di Ponzò dal 1988 al 1989. Nel 1989 venne trasferito alla Spezia come Parroco della Parrocchia urbana della Sacra Famiglia, ove rimase fino al 2009. In quell’anno venne nominato Cappellano dell’Ospedale del Felettino, ove rimase fino alla sua chiusura per poi continuare il proprio servizio presso l’ospedale Sant’Andrea fino al 2016. Il suo ultimo incarico, ricevuto nel giugno 2016, era quello di Amministratore della Parrocchia del Cuore

Immacolato di Maria, nel quartiere del Favaro, da lui guidata fino al presente. Don Pier Giovanni è stato anche insegnante all’Istituto di Scienze Religiose dal 1991 al 2018.