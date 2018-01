Sdraia tre scooter in retromarcia: tasso alcolemico a 2,78

E' accaduto alle 17 in Piazza Beverini: un 50enne si è visto sequestrare la patente e confiscare il mezzo.

La Spezia - Patente sequestrata e auto confiscata per aver alzato eccessivamente il gomito, in pieno giorno. Un epilogo come tanti, nel corso delle feste natalizie, quando i pranzi luculliani dei giorni festivi vengono accompagnati da fiumi di vino, spumanti e ammazzacaffè. Il caso di un 50enne, dipendente delle Forze armate, però, risale alla giornata di oggi, mercoledì 3 gennaio, giorno in cui solitamente non ci sono celebrazioni particolari da festeggiare.



L'uomo si era messo alla guida del suo suv Kia intorno alle 17, con l'intenzione di spostarsi da Piazza Beverini, proprio mentre una pattuglia di motociclisti della Polizia municipale presidiavano la zona per disincentivare la presenza di parcheggiatori abusivi.

Dopo qualche esitazione e dopo aver attirato alcuni sguardi incuriositi da parte delle numerose persone che si trovavano a passare per la centralissima piazza, il militare ha premuto sull'acceleratore dopo aver innestato la retromarcia, finendo per centrare gli scooter che si trovavano posteggiati dietro la sua vettura.

Immediato l'intervento della Polizia municipale, che, oltre ad aver rilevato i danni a tre motocicli, ha immediatamente capito che il conducente non era nel pieno delle sue facoltà.

Un dubbio confermato dall'alcoltest che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,78, più di cinque volte il consentito.

Gli agenti non hanno potuto far altro che trattenere la licenza di guida e il libretto dell'auto, che risulta cointestata tra l'uomo e la compagna.