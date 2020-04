Sdoganamento veloce per mascherine e cannule

La Spezia - I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli della Spezia hanno effettuato lo sdoganamento veloce di 322 cartoni (51.400 pezzi) di cannule endotracheali e cannule orofaringee “Guedel” importate da una Società della provincia di Ravenna. La partita è stata individuata dagli analisti della Sezione Antifrode e Controlli, che hanno provveduto a richiedere alla Società importatrice le autocertificazioni a testimonianza della destinazione dei prodotti. La Società ha quindi presentato istanza di svincolo diretto ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 6/2020, allegando l’elenco delle circa 90 strutture sanitarie pubbliche e private in convenzione in attesa della fornitura per far fronte all’emergenza Covid-19. Tra i clienti indicati, con i quali la Società intrattiene costanti rapporti di fornitura, si evidenziano aziende ospedaliere e aziende sanitarie dell’intero territorio nazionale

I funzionari spezzini hanno inoltre sdoganato, con procedura rapida, oltre 158.000 mascherine FFP1, FFP2 e FFP3 provenienti dalla Cina e destinate ad un operatore emiliano per essere distribuite a servizi pubblici e ad aziende esercenti attività essenziali, tra le quali l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia. Continua senza sosta l’impegno dei funzionari dell’Agenzia per garantire la priorità nella messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19.