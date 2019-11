Scuole, le scelte di Comuni e Provincia

La Spezia - Poco prima di mezzanotte per lo Spezzino, pronto a proseguire con l'allerta gialla scattata in serata, è arrivata da Genova la notizia del cambio di colore: allerta arancione dalle 5.00 alle 15.00 di martedì 5 novembre. Un cambio in corsa che ha scatenato, in pieno orario sogni d'oro, il classico tam tam del “Scuole chiuse?”. Alcuni Comuni hanno parlato. Il primo è stato quello di Porto Venere, con il sindaco Cozzani che ha annunciato che le scuole della frazione delle Grazie (asilo, elementari e medie) saranno chiuse, che l’asilo di Fezzano effettuerà orario ridotto (uscita ore 13) e che l'asilo nido Dondolo Malandrini rimarrà regolarmente aperto. Aperte invece tutte le scuole comunali di ogni ordine e grado nel territorio della Spezia, come comunicato dai canali social di Palazzo civico. Chiuse le scuole a Bolano, Riccò, Pignone, Follo, Borghetto, Deiva, Levanto, Luni, Monterosso, Riomaggiore, Rocchetta, Varese. A Lerici il Comune ha sospeso l'attività didattica pur lasciando aperti i plessi ("Le strutture scolastiche sono aperte. È sospeso l'obbligo di frequentazione. Chi ritiene di tenere a casa i figli può farlo", così il sindaco). In Val di Magra scuole aperte ad Ameglia, Arcola, Sarzana, Santo Stefano. Castelnuovo Magra prenderà una decisione intorno alle 6 di domattina valutando la situazione. Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte degli altri enti comunali ed è presumibile che prenderanno le loro scelte nelle prossime ore, soppesando l'evolversi della situazione meteo e delle previsioni.

Infine la Provincia comunica di non aver alcuna ordinanza di sospensione della didattica per la giornata di oggi. Studenti in classe quindi nelle scuole superiori di tutta la provincia.



Situazione scuole, l'elenco (in aggiornamento)



Scuole comunali (non superiori)



Comune di Ameglia - scuole aperte

Comune di Arcola - scuole aperte

Comune di Beverino

Comune di Bolano - scuole chiuse

Comune di Bonassola

Comune di Borghetto Vara - scuole chiuse

Comune di Brugnato

Comune di Calice al Cornoviglio

Comune di Carrodano (non ha scuole)

Comune di Carro

Comune di Castelnuovo Magra

Comune di Deiva Marina - scuole chiuse

Comune di Follo - scuole chiuse

Comune di Framura

Comune della Spezia - scuole aperte

Comune di Lerici - plessi aperti ma sospensione dell'attività didattica (vedi sopra la precisazione del sindaco)

Comune di Levanto - scuole chiuse

Comune di Luni - scuole chiuse

Comune di Maissana (non ha scuole)

Comune di Monterosso - scuole chiuse

Comune di Pignone - scuole chiuse

Comune di Porto Venere

Comune di Riccò del Golfo - scuole chiuse

Comune di Riomaggiore - scuole chiuse

Comune di Rocchetta Vara - scuole chiuse

Comune di Santo Stefano Magra - scuole aperte

Comune di Sarzana

Comune di Sesta Godano - scuole aperte

Comune di Varese Ligure - scuole chiuse

Comune di Vernazza

Comune di Vezzano Ligure

Comune di Zignago



Scuole superiori



Nessun provvedimento, lezioni confermate.