Scuole chiuse alla Spezia, Sarzana e nella maggior parte dei Comuni

La Spezia - Le scuole superiori della Spezia e provincia resteranno chiuse per la giornata di domani, che sarà caratterizzata dall'allerta rossa che scatterà dalle 12 (QUI il dettaglio). Lo ha annunciato la Provincia della Spezia, competente per gli istituti superiori. Qui di seguito la situazione Comune per Comune riguardane le altre scuole.



La situazione (in aggiornamento)

Comune di Ameglia - scuole chiuse

Comune di Arcola - scuole chiuse

Comune di Beverino -

Comune di Bolano - scuole chiuse

Comune di Bonassola (non ha scuole)

Comune di Borghetto Vara - scuole chiuse

Comune di Brugnato – scuole chiuse

Comune di Calice al Cornoviglio -

Comune di Carrodano (non ha scuole)

Comune di Carro - scuole chiuse

Comune di Castelnuovo Magra – scuole chiuse

Comune di Deiva Marina -

Comune di Follo - scuole chiuse

Comune di Framura -

Comune della Spezia - scuole chiuse

Comune di Lerici - scuole chiuse

Comune di Levanto - scuole chiuse

Comune di Maissana (non ha scuole)

Comune di Monterosso - scuole chiuse

Comune di Luni – scuole chiuse

Comune di Pignone - scuole chiuse

Comune di Porto Venere - scuole chiuse

Comune di Riccò del Golfo - scuole chiuse

Comune di Riomaggiore - scuole chiuse

Comune di Rocchetta Vara - scuole chiuse

Comune di Santo Stefano Magra - scuole chiuse

Comune di Sarzana - scuole chiuse

Comune di Sesta Godano - scuole chiuse

Comune di Varese Ligure - scuole chiuse

Comune di Vernazza - scuole chiuse

Comune di Vezzano Ligure - scuole chiuse

Comune di Zignago -