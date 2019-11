La Spezia - Diramata l'allerta meteo arancione sullo Spezzino dalle 8 alle 18 di mercoledì 27 novembre 2019. Ecco le decisioni dei Comuni in merito alla chiusura delle scuole, contando che alcuni sindaci si riservano di sciogliere le riserve solo dopo il bollettino meteo che sarà emesso alle 18 di martedì 26 novembre.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO



Comune di Ameglia - scuole chiuse

Comune di Arcola - scuole chiuse

Comune di Beverino - scuole chiuse

Comune di Bolano - scuole chiuse

Comune di Bonassola (non ha scuole)

Comune di Borghetto Vara - scuole chiuse

Comune di Brugnato - scuole chiuse

Comune di Calice al Cornoviglio - scuole chiuse

Comune di Carrodano (non ha scuole)

Comune di Carro - scuole chiuse

Comune di Castelnuovo Magra - scuole aperte

Comune di Deiva Marina - scuole chiuse

Comune di Follo - scuole chiuse

Comune di Framura - scuole chiuse

Comune della Spezia - scuole aperte

Comune di Lerici - scuole chiuse

Comune di Levanto - scuole chiuse

Comune di Maissana (non ha scuole)

Comune di Monterosso - scuole chiuse

Comune di Luni - scuole aperte

Comune di Pignone - scuole chiuse

Comune di Porto Venere - scuole chiuse

Comune di Riccò del Golfo - scuole chiuse

Comune di Riomaggiore - scuole chiuse

Comune di Rocchetta Vara - scuole chiuse

Comune di Santo Stefano Magra - scuole aperte

Comune di Sarzana - scuole chiuse

Comune di Sesta Godano - scuole chiuse

Comune di Varese Ligure - scuole chiuse

Comune di Vernazza - scuole chiuse

Comune di Vezzano Ligure - scuole chiuse

Comune di Zignago - scuole chiuse



Scuole superiori

Sospensione delle lezioni solo per le istituzioni scolastiche secondarie superiori della provincia della Spezia