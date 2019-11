Scosso ed impaurito sul binario, soccorso dalla Polfer

La Spezia - Gli agenti della Polizia Ferroviaria operanti alla stazione centrale della Spezia hanno individuato un uomo sul secondo binario della Stazione in evidente stato confusionale, dopo la segnalazione di un capotreno che lo aveva notato oltre la linea gialla. Una volta raggiunto, gli agenti si sono resi conto che era così disorientato da non riuscire neanche a fornire le proprie generalità. L’uomo scosso ed impaurito, appariva restio a collaborare con la pattuglia che ha immediatamente richiesto l’intervento dei sanitari. In attesa dell’arrivo del personale medico, gli operatori hanno rassicurato il cinquantenne, che peraltro era privo di documenti.



Unica traccia per identificarlo è stata uno scontrino di una pasticceria del cuneese il cui titolare, raggiunto telefonicamente, alla descrizione dell’uomo, ha riferito che si trattava di un cliente abituale, in cura presso un centro psichiatrico. Contattato quindi il personale dell’ospedale cuneese, ne ha fornito le generalità ed il soggetto è stato ricoverato presso il nosocomio spezzino per sottoporlo a cure specialistiche.