La Spezia - Guai per un 41enne finito nei guai perché fermato a Melara mentre si dirigeva verso Sarzana. L'uomo era a bordo un Fiat 600 e nonostante l'auto fosse la sua, non ha mai conseguito la patente di guida. Il 41enne è stato multato, non essendo recidivo, per 5mila euro. E' scattato anche il fermo del veicolo per 3 mesi.