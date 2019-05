Scopre che è un transessuale e lo respinge, ma viene aggredito e rapinato

La Spezia - Ieri sera aveva risposto ad un annuncio come tanti tra quelli che sono pubblicati su uno dei numerosi siti di incontri presenti su internet ma, una volta presentatosi all’appuntamento, un giovane operaio spezzino ha avuto una sorpresa: ad attenderlo in quella casa non c’era infatti una donna ma un transessuale di origini brasiliane. A quel punto il giovane ha rifiutato con decisione di andare oltre e di consumare, scatenando però la reazione del sudamericano, che non ha gradito di essere respinto, forse anche in malo modo, e lo ha aggredito colpendolo con il tacco di una scarpa, spingendolo fuori di casa, e sottraendogli nel contempo il telefono e l’orologio.



La vittima dell’aggressione, che a quel punto si è trasformata in rapina, si è allontanato ed ha chiesto l’intervento di una pattuglia per recuperare il maltolto. Sul posto è immediatamente intervenuta una gazzella del Radiomobile della compagnia della Spezia: i militari sono entrati nell’appartamento ed hanno recuperato la refurtiva, accompagnando il brasiliano in caserma e denunciandolo infine per rapina.