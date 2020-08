Scoppia una gomma a un camion, A15 "invasa" dalle bottiglie d'acqua

La Spezia - Traffico in tilt sull’A15 prima dello svincolo di Pontremoli, all’altezza di Rio Verde, a causa dello slittamento di un mezzo pesante per via dello scoppio di uno pneumatico.

Il mezzo stava transitando lungo la corsia dell’A15 in direzione Parma quando una delle sue quattro gomme sarebbe esplosa, provocandone la perdita di equilibrio e la conseguente perdita del carico di bottiglie di acqua che stava trasportando. Fortunatamente l’incidente non ha comportato l’invasione della corsia opposta.



Nessuna contusione importante per l’autista del mezzo pesante. Al momento la Polizia stradale di Pontremoli è sul posto per veicolare il traffico. Per rimuovere il carico ci vorranno ancora delle ore, nel frattempo la Polizia ha spostato il transito in un’unica corsia.



(foto: repertorio)