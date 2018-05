Scooterista finisce in ospedale, incidente in Via Colombo

La Spezia - Uno scooterista sessantenne è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Sant'Andra della Spezia dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra Via Colombo e Via de Nobili.

L'episodio risale alle 20 quando, per dinamiche in fase di accertamento, una Fiat seicento e uno scooter Honda sono entrati in collisione. Ad avere la peggio è stato l'uomo che viaggiava in sella al due ruote.

A prestare i primi soccorsi è stato un agente della Municipale, fuori servizio, negli istanti successivi sono arrivati i Carabinieri e i soccorritori. I disagi al traffico sono stati limitati alla durata dell'intervento.