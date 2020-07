Scooter investe anziano, grave incidente in Viale Italia

La Spezia - Incidente in Viale Italia alla Spezia stasera verso le 19.30. Da quanto si apprende – questa la dinamica, in corso di accertamento – uno scooter condotto da un uomo avrebbe impattato contro un anziano di 88 anni che stava attravrsando la strada. L'impatto sarebbe stato violento, con conseguenze sia per lo scooterista, sia per l'anziano, trasportati d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Pesanti i disagi al traffico per la durata dell'intervento di sanitari e forze dell'ordine. A municipale e Polizia di Stato l'onere di ricostruire l'esatta dinamica degli eventi.



Notizia in aggiornamento