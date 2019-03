Scooter contro auto, ragazzo di 20 anni trasportato al Pronto soccorso

La Spezia - Intorno alle 21.30 di ieri sera in Viale Amendola uno scooter guidato da un ragazzo di 20 anni e un'auto sono entrati in collisione per cause ancora da chiarire. Sul posto veniva inviata l'automedica Delta 1 con medico e infermire a bordo e un mezzo della Croce rossa di Fezzano che ha trasportato il giovane centauro veniva trasportato in codice giallo Pronto soccorso della Spezia.