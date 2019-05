La Spezia - Incidente stradale questa mattina in Via di Murlo. Per dinamiche in fase di accertamento, su per i tornanti, due automobili sono entrate in collisione e una è uscita di strada rimanendo su un fianco. Immediato l'intervento dei soccorritori e dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada. Nessuna conseguenza per gli occupanti delle vetture che sono usciti autonomamente dagli abitacoli.



(foto: repertorio)