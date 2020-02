Scontro tra bus e auto, incidente mortale sul raccordo

La Spezia - Una persona è morta e otto atlete sono finite all'ospedale. È questo il tragico bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto questa sera alle 19.30 sul raccordo autostradale che collega la Spezia a Santo Stefano Magra.

La dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Stando a quanto si apprende da una nota dei Vigili del Fuoco: un'auto, una Fiat panda, che procedeva in direzione nord (dalla Spezia a Santo Stefano), all'altezza di Melara ha tamponato violentemente un bus nove posti che trasportava le atlete dello Spezia calcio femminile.



Nell'impatto il bus è finito contro un'altra vettura. Sul posto i Vigili del Fuoco, i quali hanno provveduto, assieme al personale sanitario di diverse ambulanze e delll'automedica del 118, a stabilizzare le persone ferite e a trasportarle sulle ambulanze. Purtroppo nell'incidente il conducente della Fiat Panda è deceduto: si tratta del 57enne Mauro Fischietti, titolare di una gioielleria nel capoluogo. Le otto atlete rimaste coinvolte sono state trasportate negli ospedali della Spezia e Sarzana.

Le operazioni dei Vigili del fuoco sono continuate con la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e successivamente si è provveduto ad assistere il personale della Polizia Stradale per i rilievi dell'incidente. L'arteria è rimasta chiusa per tutta la durata degli interventi che sono proseguiti oltre le 21.

Sulla pagina social della squadra si legge: "Il pulmino con le ragazze è stato violentemente tamponato da una Panda il cui guidatore purtroppo non ce l'ha fatta. Il mezzo è andato distrutto e otto ragazze hanno subito traumi vari, non gravi, ma che hanno necessitato della visita al Pronto Soccorso degli ospedali a Sarzana e la Spezia".