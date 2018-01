Scontro sull´Aurelia, due vetture finiscono nel giardino di una casa

La Spezia - Questa mattina attorno a mezzogiorno gli uomini del distaccamento Vigili del Fuoco di Sarzana, sono intervenuti per soccorrere alcune persone coinvolte in un incidente stradale. Per cause in via di accertamento, due autovetture che procedevano in senso opposto, si sono scontrate e sono letteralmente volate nel giardino di un'abitazione. La zona era quella di via Aurelia, sul vialone di Arcola. Una volta soccorse le quattro persone coinvolte, è stato necessario inviare sul posto anche l'autogru dalla sede centrale di La Spezia per poter recuperare le vetture e permetterne il caricamento su due carroattrezzi. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale ed il personale sanitario delle pubbliche assistenze di Santo Stefano e Prati di Vezzano. Gli occupanti hanno riportato lievi ferite.