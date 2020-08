Scontro scooter-auto, perde la vita un cinquantenne

La Spezia - Incidente mortale sulla strada statale Aurelia, all'altezza dello svincolo di San Benedetto. Intorno alle 10 di questa mattina, un uomo di 50 anni, alla guida di uno scooter, ha perso la strada finendo nella corsia opposta e andando a sbattere contro un'auto che procedeva nella direzione inversa. Un impatto frontale violento che non ha lasciato scampo allo scooterista. Alla guida dell'auto una donna, soccorso immediatamente dalle ambulanze e ora ricoverata in condizioni non gravi ma comunque sotto shock per il tragico accaduto. Sul posto i soccorritori e la Polizia Stradale, il tratto è interrotto in direzione San Benedetto per i rilievi del caso.