Scontro in galleria Napoleone, tanta paura per una donna

La Spezia - C'è voluto l'intervento simultaneo di un'ambulanza, coadiuvata da due pattuglie della Polizia locale per soccorrere una donna, rimasta coinvolta in un incidente occorso questa mattina in galleria Napoleone, il tunnel che da Via Genova conduce ai colli e alla variante Aurelia. Una signora, classe 1969, intorno alle 11.30 di questa mattina ha perso il controllo della sua utilitaria Fiat, andandosi a schiantare contro il muro della galleria, mentre stava percorrendo la corsia che dalle alture conduce in città.



L'automobile, dopo lo schianto, ha bloccato la sua corsa incontrollata soltanto dopo varie evoluzioni ma fortunatamente, nonostante l'impatto, la donna non ha presentato nessuna grave conseguenza. Di sicuro uno spavento che si ricorda per tanto tempo ma poteva certamente andare peggio. Il mezzo della Pubblica Assistenza è subito andato in soccorso anna donna mentre la Locale, con la sezione infortunistica, ha disciplinato il traffico e iniziato a ricostruire l'esatta dinamica. La situazione è tornata alla normalità dopo circa un'ora con la rimozione del veicolo tramite carro attrezzi e con l'intervento della ditta specializzata per la pulizia e la messa in sicurezza del tratto stradale.