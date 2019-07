Scontro in Viale San Bartolomeo, scooterista in codice rosso

La Spezia - Incidente stradale in Viale San Bartolomeo all'altezza del distributore Tamoil. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia municipale si è verificato uno scontro tra uno scooter e un'automobile.

Erano le 15.30 quando il due ruote, condotto da un 38enne, procedeva in direzione Lerici e l'auto sulla quale viaggiava un 30enne in direzione centro sono entrate in collisione. Ad avere la peggio è stato lo scooterista che poi è stato trasportato in codice rosso all'ospedale della Spezia. Sul posto l'ambulanza e la Polizia municipale per tutti gli accertamenti del caso. Il traffico ha subito rallentamenti per la durata degli interventi.