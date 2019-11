Scontro in Via Valdilocchi, scooterista in codice rosso

La Spezia - Grave incidente stradale alle 12 circa in Via Valdilocchi. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Sezione infortunistica della Polizia locale uno scooter, condotto da un 77enne, e un'auto a bordo della quale viaggiava un uomo di 39 anni sono rimasti coinvolti in un violento impatto. Lo scooterista è stato sbalzato dal due ruote ed è finito a terra ad alcuni metri di distanza dal luogo dell'impatto riportando gravi ferite agli arti inferiori. Immediato l'intervento dei soccorritori che hanno provveduto a trasportarlo in pronto soccorso in codice rosso, anche il 39enne è stato ricoverato in ospedale. Ingenti i danni ai mezzi.

Inevitabili i disagi e i rallentamenti al traffico che sono proseguiti per tutta la durata dell'intervento.

La Municipale è al lavoro su un altro sinistro occorso in Piazza Brin avvenuto poco prima delle 14.