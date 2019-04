Scontro frontale in galleria Napoleone, due feriti

E' avvenuto attorno alle 17. Sul posto Municipale e Vigili del Fuoco. Due auto coinvolte. Finiscono in ospedale una 53enne e una 75enne.

La Spezia - Scontro frontale all'interno della Galleria Napoleone che collega al quartiere di Fossitermi e Chiappa alle 16.30 di oggi pomeriggio. Il bilancio è di due feriti e la dinamica è in fase di accertamento da parte della Sezione infortunistica della Polizia municipale.



Come detto è in corso la ricostruzione dell'incidente e sul posto, oltre alla Locale, erano presenti anche gli uomini dei Vigili del Fuoco che si sono adoperati per la messa in sicurezza dei mezzi. Stando alle prime informazioni sul posto nessuna delle persone coinvolte è rimasta incastrata all'interno delle automobili coinvolte: una Mini e un'utilitaria Fiat.

Stando a quanto si apprende nello scontro sono rimaste coinvolte due donne di 53 e 75 anni che viaggiavano a bordo della Mini e un 20enne. Le due sono finite in ospedale in codice giallo.

Il traffico ha subito rallentamenti ma all'interno la Municipale sta lavorando per non paralizzare la viabilità oltre che per procedere con i rilevamenti per ricostruire il sinistro.

La galleria è rimasta per circa 2 ore a senso unico alternato sino alla rimozione dei veicoli e la bonifica della strada che ha visto riversare a terra benzina ed olio.