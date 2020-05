La Spezia - Incidente stradale nel pomeriggio in Via Puccini nel quartiere di Fossitermi. Due auto, per dinamiche in fase di accertamento, sono entrate in collisione frontalmente. Una persona è rimasta ferita ed è stata ricoverata al Sant'Andrea della Spezia. Sul posto i soccorritori, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto in sosta.

Il traffico su Via Puccini è rimasto chiuso per tutta la durata degli interventi.