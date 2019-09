Scontra uno scooter nuovo con il suo, sprovvisto di assicurazione e di revisione da otto anni

La Spezia - Stamani alle 10.20 nel parcheggiare uno scooter in Piazza Beverini un ragazzo di origini albanesi residente alla Spezia ha scontrato lo scooter affianco facendolo cadere. Nulla di grave: solo pochi danni. Il giovane l'ha ritirato su ma anziché tentare di reperire il proprietario per rifondere il danno causato, ha pensato bene di parcheggiare in un altro punto della piazza e far finta di nulla.

Ma la scena è stata notata proprio dal proprietario dello scooter caduto (tra l'altro appena immatricolato) che si trovava affacciato a una finestra. Subito dopo è sceso in piazza, allertando nel contempo il personale della Polizia locale - che interveniva con una pattuglia della Sezione infortunistica.



Gli agenti individuavano il responsabile dell'accaduto e nel corso degli accertamenti emergeva che il veicolo non era stato sottoposto a revisione per ben quattro volte e inoltre era sprovvisto della copertura assicurativa. Il motociclo veniva quindi sequestrato dagli agenti del comando di Via La Marmora che elevavano all'uomo una serie di verbali per oltre 1.000 euro con la decurtazione di 14 punti dalla patente di guida.