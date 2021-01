Scomparsa professor Vincenzi, Pd: "Educava i giovani alla vita e alla libertà"

La Spezia - Il Partito democratico della Spezia e il Circolo Pd di Fabiano partecipano al lutto per la scomparsa del professor Lorenzo Vincenzi, iscritto al partito dalla fondazione, sottolineando la grande perdita per la cultura della nostra città e della provincia spezzina .

Il compagno Lorenzo per molti anni è stato amato e stimato professore di storia e filosofia al liceo Parentucelli di Sarzana, educatore di schiere di giovani all'amore, alla vita, alla democrazia e per la libertà.

Presidente dell'Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, autore di numerose pubblicazioni, saggi ed interventi , animatore di conferenze presso Unipopolare seppe sviluppare con forti tratti la memoria storica degli avvenimenti contemporanei nazionali e regionali volti ai cittadini ed ai giovani in particolare. Nel porgere le condoglianze alla famiglia restiamo nel costante ricordo della sua bontà, dei suoi insegnamenti, ricordandolo con profondo affetto e riconoscenza.



Coordinamento Provinciale Pd La Spezia

Circolo Pd Fabiano