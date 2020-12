Scomparsa di Carlo Lupi, la Cisl: "Non lo dimenticheremo mai"

La Spezia - "La scomparsa del professore Carlo Lupi rappresenta una forte perdita per la nostra città. È stato un riferimento per il mondo cattolico, culturale e sociale. Competenza, conoscenza e umanità sono tratti indelebili di un grande persona della nostra comunità che non dimenticheremo mai". Antonio Carro, segretario generale provinciale della Cisl della Spezia ricorda così li professore Lupi, guida dell’Istituto di Scienze Religiose della Spezia e già docente all’Università di Genova. "Innumerevoli sono gli esempi e i ricordi che sottolineano la sua profonda conoscenza del mondo sociale, culturale e del lavoro. Mi viene in mente un incontro avuto a TeleliguriaSud durante un dibattito dedicato a quei temi così importanti nel gennaio 2018 durante la trasmissione di approfondimento “Il Salotto del Signor Rossi”. Non posso non ricordare l’estrema competenza, umanità, precisione e delicatezza con cui Lupi affrontava sempre ogni argomento", conclude Carro.