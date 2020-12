Scomparsa Mochi, il cordoglio del consiglio comunale spezzino

La Spezia - Il consiglio comunale della Spezia si unisce nel profondo cordoglio per la scomparsa del consigliere Redento Mochi, venuto a mancare quest'oggi presso l'ospedale di Sarzana, dove era ricoverato da alcuni giorni dopo avere contratto il covid.

Con lui perdiamo un collega ed un amico, con il quale abbiamo condiviso fino a pochi giorni fa gli impegni del nostro mandato istituzionale, e che rimarrà sempre nei nostri cuori per la sua bontà d'animo, la sua gentilezza ed il suo rispetto nei confronti del prossimo.

In segno di lutto, abbiamo concordato la sospensione di tutte attività consiliari in programma per la giornata di domani.

In questo momento doloroso e tragico, ci stringiamo con affetto e commozione alla famiglia di Redento e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.



A nome di tutto il consiglio comunale

Il presidente

Giulio Guerri