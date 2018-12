Scivola in casa e resta sola per un giorno, arrivano i pompieri e i soccorritori

La Spezia - E' caduta in casa senza riuscirci più ad alzare rimanendo isolata per quasi 24 ore. Sono stati i Vigili del Fuoco a trarla in salvo e ad affidare un'anziana signora, di Framura, alle cure mediche. E' scivolata e non è riuscita a chiedere aiuto. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto la donna era in discrete condizioni di salute, poi i medici hanno fatto il resto.