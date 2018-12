Sciarpa e cappello anche per oggi

La Spezia - Sereno o poco nuvoloso con qualche velatura e tendenza a graduale aumento della nuvolosità a partire da Ponente dal pomeriggio per l'avvicinarsi di una perturbazione. Temperature ancora rigide con sensazione di freddo accentuata dalla ventilazione settentrionale fino al mattino. Venti moderati o forti settentrionali in graduale attenuazione dalla tarda mattinata, tendenti a disporsi da Sud-Ovest su Imperiese. Mare mosso in mattinata, in calo fino a poco mosso dal pomeriggio a partire da Levante. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie.



(fonte Arpal)