Schiarite, nuvole e possibili pioviggini

La Spezia - Nuvole e schiarite per tutto il giorno. Questo il cielo che si presenta agli spezzini per la giornata di oggi. Il passaggio di un modesto disturbo in quota è associato a nuvolosità medio-alta diffusa in mattinata, non si escludono brevi e locali pioviggini. Temporanee e parziali schiarite al pomeriggio e nuovo aumento della nuvolosità in serata da Ponente.



L'umidità sarà su valori medi. I venti saranno deboli o moderati settentrionali a Ponente, orientali a Levante con locali rinforzi dalla sera. Il mare sarà poco mosso, localmente mosso a Ponente dal pomeriggio per onda corta da Est/Nord-Est; moto ondoso in generale aumento dalla serata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 6 gradi e una massima di 13 gradi.