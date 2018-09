Schiarite e vento, l'autunno che arriva erode ancora qualche grado

La Spezia - La formazione di un minimo barico sul Ligure comporta diffusa nuvolosità marittimo-costiera fin dalle prime ore della notte, più consistente sul settore centrale, dove sono possibili deboli piovaschi sparsi; nel corso del pomeriggio progressive schiarite a partire da Levante fino a cielo poco nuvoloso in serata. Venti moderati in circolazione ciclonica sul Ligure con rinforzi fino a 40/45 km/h lungo la costa, locali brezze in serata. Mare in aumento a mosso dalle prime ore della notte. Umidità su valori alti. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.



(fonte Arpal)