Schianto tra auto e scooter, 47enne in codice rosso

La Spezia - Brutto incidente ieri sera poco prima delle nove all'incrocio tra Viale Italia e Via Padre giuliani, snodo già scenario di gravi sinistri. A entrare in collisione frontalmente uno scooter condotto da un 47enne, che procedeva verso il centro, e un'Alfa portata da un 40enne. Il centauro è stato sbalzato a diversi metri di distanza, riportando traumi e lesioni di non lieve entità. Sul posto sono prontamente giunte automedica Delta 1 del 118, Pubblica assistenza della Spezia, Croce rossa italiana. Il ferito, una volta stabilizzato, è stato trasportato alla shock room dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia, in codice rosso.



Sul luogo dell'incidente si sono recate altresì due pattuglie della Polizia locale spezzina, compresa la Sezione antinfortunistica, a cui è spettata la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Per riportare la situazione alla normalità è stato necessario l'intervento di due carrattrezzi e di una ditta specializzata che ha bonificato la carreggiata.