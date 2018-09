Schianto in Viale Italia, motociclista a terra dopo volo di sei metri

È accaduto alle 9 in prossimità del Tribunale. Il centauro in shock room.

La Spezia - Brutto incidente questa mattina lungo Viale Italia, in prossimità del Palazzo di Giustizia. Erano da poco passate le nove quando sono entrati in collisione un motociclista 41enne e una Skoda guidata da un 70enne. Il centauro, a bordo di una Bmw di grossa cilindrata, ha impattato frontalmente contro il fianco dell'automobile, che stava svoltando nel controviale lato McDonald's. Il 41enne ha fatto un volo di circa sei metri, impattando con violenza sull'asfalto, dove si è formata un evidente chiazza di sangue. Sul posto si sono precipitati i soccorsi. Lo sventurato, con un forte trauma cranio facciale, è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea in codice rosso e per lui si sono aperte le porte della shock room.



La Polizia municipale sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Sul posto stamani anche Polizia di Stato e Carabinieri. Il traffico in direzione Migliarina è rimasto chiuso per almeno un'ora per consentire soccorso e rilievi.