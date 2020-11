Schianto in Viale Garibaldi, in tre all'ospedale

La Spezia - Violento incidente stamani, verso le 12.00, nel punto in cui Viale Garibaldi si incontra con Viale Amendola. A entrare in collisione una Audi e una Opel, finite col muso a pezzi. Sul posto Polizia municipale, Vigili del fuoco, 118, Croce rossa di follo, Pubbliche assistenze di Lerici e Romito. Le tre persone rimaste coinvolte sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea e non sono in pericolo di vita. Viale Garibaldi è stato chiuso per consentire le operazioni di ripristino.