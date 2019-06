Schianto contro un muro in Via delle Ginestre

La donna per dinamiche in fase di accertamento ha perso il controllo della sua auto ed è finita contro il muretto di un abitazione.

La Spezia - Paura questa mattina in Via Sarzana per lo schianto di un'automobile contro un muretto pochi metri dopo Via delle ginestre. L'incidente risale alle 10.45 quando una 77enne procedeva in direzione la Spezia a bordo di una Ford.

La donna ne ha perso il controllo è uscita di strada, tagliando verso la corsia opposta, andando poi a scontrarsi contro un muretto. Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto i soccorritori e la Polizia locale con la sezione infortunistica che procederà nella ricostruzione dell'incidente. Sul posto sono arrivati anche il carro attrezzi e una ditta specializzata per la rimozione del mezzo e la pulizia della strada. Il traffico ha subito disagi e rallentamenti per tutta la durata degli interventi.



A seguito dello schianto la donna ha riportato numerose contusioni, non parrebbe in pericolo di vita, ed è stata accompagnata al San Bartolomeo di Sarzana per una serie di accertamenti che potrebbero svelare se all'origine dell'incidente potrebbe esserci un malore.