Schiamazzi e degrado sulle scalinate, blitz e trenta identificati

Polizia Locale e Guardia di Finanza sono intervenute con cani e agenti in borghese.

La Spezia - Da tempo il problema delle scalinate del centro urbano frequentate da assembranti rumorosi di giovani che abbandonano rifiuti e bottiglie di vetro, fanno uso di alcool e di sostanze stupefacenti, è all'attenzione dell'amministrazione comunale e delle Forze dell'Ordine. Ciò anche in relazione a diverse segnalazioni in tal senso pervenute all'assessore alla sicurezza Gian Marco Medusei che ha richiesto alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia statali controlli a tutela dei residenti e degli stessi giovani, sovente minorenni.



Ieri sera la Guardia di Finanza e la Polizia Locale hanno messo in atto nelle scalinate del centro più colpite dal fenomeno delle presenze giovanili un vero e proprio blitz avvalendosi dell'Unità Cinofila della Guardia di Finanza con due cani presenti. Finanzieri e Agenti di Polizia Locale, in parte anche operativi in abiti borghesi, hanno identificato oltre trenta giovani, prevalentemente nella Scalinata Spora e nelle vicine Scalinate Bastia, Fillia e San Giorgio.



Sei giovani, di cui tre minorenni, verranno segnalati alla Prefettura in quanto trovati in possesso di dosi per uso personale di hashisc, in alcuni casi facendone uso. I giovani sono di nazionalità italiana, dominicana, albanese e marocchina; in un caso ulteriore il minorenne, individuato mentre consumava sostanza cannabinoide, non aveva ancora raggiunto i quattordici anni. A tal punto i Finanzieri e gli Agenti di Polizia Locale hanno dovuto rintracciare il padre, albanese da anni regolarmente residente nella nostra città, cui il figlio è stato affidato. Gli Agenti operanti hanno anche richiesto l'intervento di ACAM Ambiente per la bonifica dei luoghi oggetto dei controlli.



(immagine di archivio)