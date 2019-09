Scheletro in auto sul fondo del Lago d'Iseo, interviene il Comsubin

La Spezia - Una storia avvolta nel mistero e uno scheletro a 80 metri di profondità. Da giorni sulle sponde del Lago d'Iseo non si parla d'altro e i militari del Comsubin, con il Gruppo operativo subacquei, contribuiranno nella sua risoluzione.

In queste ore infatti, il Gos ha operato per il recupero di una Ford Fiesta notata il 25 agosto da due subacquei. La vettura sarebbe lì da anni e al suo interno giacciono nel spoglie di un uomo.

Le indagini sono scattate immediatamente e in questi giorni sono cominciate le operazioni di recupero alle quali stanno partecipando i militari del Combusubin e i somozzatori dei Carabinieri di Genova.

Con tutta probabilità i resti avvistati all'interno dell'auto sommersa potrebbero appartenere ad un pensionato, Rosario Tilotta scomparso a 59 anni nel 2004. La conferma arriverebbe dal numero di targa dell'automobile che ricondurrebbe al proprietario che risulta essere, appunto Tilotta. All'epoca dei fatti il pensionato era sposato con una donna albanese, trent'anni più giovane, e tornata nel paese d'origine dopo la scomparsa del marito.



Per il recupero della Ford Fiesta i militari spezzini utilizzeranno alcuni palloni speciali per mantenere integra e non compromettere il mezzo finito ottanta metri di prondità e sparito dai radar ormai da 15 anni. Una volta riportati in superficie il mezzo e il corpo seguiranno ulteriori indagini e l'autopsia.